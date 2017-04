Com 59,6 quilates (cerca de 12 gramas), o “Estrela Cor de Rosa”, que demorou dois anos a lapidar e polir foi vendido à cadeia de joalharia de Hong Kong Chow Tai Fook.

A “Sotheby’s de Hong Kong está muito orgulhosa de ter este recorde”, disse o representaste da leiloeira na Ásia. Já o presidente da Sotheby’s para a jolharia internacional, que conduziu o leilão, apelidou a venda de “histórica”.

O “Pink Star” é o maior diamante do seu género avaliado pelo Instituto Gemológico da América e a sua venda superou os 58 milhões de dólares do diamante oval “Oppenheimer Blue” arrecadados em maio num leilão da Christie’s em Genebra, na Suíça.

Para a sua valorização acresce ainda a cor - rosa “fancy”, que tem a classificação mais elevada - mas também o grau de pureza dos seus cristais, entre os 2% de mais elevados do mundo.

A licitação do “Pink Star” começou nos 56 milhões de dólares, demorou cinco minutos e envolveu três licitadores. A oferta final chegou pelo telefone, levando a sala a aplaudir.

A Chow Tai Fook é o maior joalheiro do mundo, com mais de duas mil lojas de joalharia e relógios no mundo.

O diamante foi extraído pela De Beers no sul de África em 1999 e a sua primeira exibição pública foi no Mónaco em 2003, ao pescoço da modelo Helena Christensen.