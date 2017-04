Marco Gonçalves continua a dar que falar... fora de campo. O avançado de 34 anos publicou uma mensagem nas redes sociais, entretanto eliminada, onde critica os dirigentes do seu antigo clube, o Canelas 2010, segundo avançou a agência Lusa.

"Só para acabar com esta cena que infelizmente aconteceu.: arrependo-me de tudo. Peço desculpa principalmente ao árbitro e à família. Mas afirmo aqui que estes dirigentes do Canelas não podem falar assim tão mal de mim porque nunca me disseram na cara que me dispensaram, assim como nunca disseram que tive culpa em tudo o que se passou. Sou culpado, sim. E assumo. Agora, fazerem-se de santinhos e mandarem para mim tudo o que se passou... isso não admito. Sou culpado pelas minhas atitudes, mas não me venham tapar os olhos. Assumo o que fiz, sou mais homem que vocês, cobardes", escreveu Marco Gonçalves no Facebook.

Recorde-se que durante o dia de ontem o Tribunal de Instrução Criminal (TIC) deu o seu parecer sobre o caso de Marco Gonçalves, o jogador que agrediu o árbitro José Rodrigues no decorrer do jogo entre o Canelas 2010 e o Rio Tinto neste domingo: o avançado de 34 anos está a partir de agora proibido de contactar árbitros e de frequentar recintos desportivos. À saída do TIC, o advogado Nélson Sousa revelou ainda que o jogador vai responder pelo crime de ofensa à integridade física qualificada.