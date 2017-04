Está longe de ser um caso único na história do futebol: há memórias antigas e mais recentes na Premier League, na Liga espanhola, em Mundiais, Europeus ou mesmo... em Portugal - aconteceu em Setúbal, em 2008, com Luisão e Katsouranis, por exemplo -, mas é sempre digno de registo.

Este fim de semana, no encontro entre o Hamilton e o St. Johnstone, respetivamente o penúltimo e o quarto classificado da Liga escocesa, dois jogadores da equipa visitante desentenderam-se em campo e acabaram expulsos. O incidente aconteceu já nos descontos da primeira parte, com Danny Swanson e Richard Foster a chegarem a vias de facto, só aligeiradas pela intervenção dos colegas, das respetivas equipas técnicas e mesmo da equipa de arbitragem.

Com muita piada, o responsável pelo som do estádio aproveitou o intervalo para colocar músicas alusivas a momentos semelhantes - como "Kung Fu Fighting" e "Eye of the Tiger"...

Aqui fica um vídeo com outros exemplos de agressões e desentendimentos entre futebolistas da mesma equipa - alguns bem famosos.