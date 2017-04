Um carro de patrulha da PSP sofreu este início de tarde um acidente no Porto, mais precisamente na Praça de Galiza. Os dois agentes policiais, ocupantes da viatura, ficaram feridos e foram transferidos para o hospital.

Segundo a PSP do Porto e em declarações à agência Lusa, o acidente ocorreu cerca das 13:20 no cruzamento da Praça da Galiza com a Rua de Júlio Dinis.

Segundo a mesma fonte, o acidente ocorreu com o embate com outra viatura.