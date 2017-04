A Liga da Irlanda não tem qualquer mediatismo a nível mundial, mas não está imune a lances de genialidade. Como o que aconteceu no último fim de semana, em Dublin, no dérbi entre o Bohemian e o St. Patrick's Athletic.

Conán Byrne, médio de 31 anos com uma carreira totalmente passada no seu país - e anónima para o resto do mundo -, resolveu abrilhantar o encontro com um golo sempre extraordinário, seja em que campo ou campeonato for. Ainda antes do meio-campo, o jogador resolveu atirar à baliza, percebendo que o guardião contrário estava adiantado.

Candidato ao Prémio Puskás? Deixamos o leitor decidir. De referir ainda que o encontro terminou com a vitória do St. Patrick's e um bis de Byrne. Tarde feliz para o médio que se estreou a marcar esta época, e logo em dose dupla.