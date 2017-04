O antigo presidente da Câmara do Porto, num artigo de opinião publicado no Diário de Notícias, deixa também criticas ao atual e anterior governos quando escreve que a UE, “aproveitando uma prolongada inação política e a ausência de uma defesa firme do interesse nacional impôs, de forma inaceitável, uma dispendiosa entrega do Banif a um interesse em concreto”.

Para Rio, uma das críticas que se podem deixar à troika prende-se com “a sua chocante incapacidade relativamente à situação do sistema bancário português”.

“Afinal, tão doutos especialistas que tanto tinham para nos ensinar, andaram preocupados com tanta e tão pequena coisa, e nem sequer repararam no elefante que ali estava sentado a seu lado”, atira.

Depois do que sucedeu com o Banif, prossegue, volta-se “agora a sentir [na capitalização da CGD e na venda do Novo Banco] uma intervenção da burocracia europeia para lá do razoável e de muito difícil compreensão”.

Fala mesmo em “humilhações dispensáveis” da UE quando não se entende por que razão tem a CGD de emitir títulos com características que obrigam ao pagamento de taxas de juro altamente penalizadoras para a própria recuperação e quais as vantagens de o Estado ter de ser accionista menor do NB, ao não poder sequer utilizar essa participação minoritária na justa proporção do dinheiro que lá tem.

“Humilhações dispensáveis, interferências abusadoras ou desigualdades de tratamento não me parece que aprofundem o projecto comum nem que combatam os extremismos nacionalistas. Assegura-me a experiência da vida que é justamente o contrário”, conclui.