Como se não bastasse a terrível campanha do Sunderland na Premier League, agora também o seu treinador, David Moyes, está a braços com problemas de outra índole. No fim da derrota com o Watford, no passado fim de semana, o ex-técnico de Everton e Manchester United teve uma declaração para com a jornalista que o entrevistava que o deixa agora em maus lençóis.

Agastado com a última pergunta da referida repórter da BBC, Moyes reagiu desta forma: "Essa pergunta final foi um pouco maldosa, é melhor ter cuidado. Apesar de ser mulher, pode levar uma estalada. Tenha cuidado da próxima vez que aqui vier."

This is disgraceful. David Moyes cannot get away with these sexist threats - the @FA must take action immediately. pic.twitter.com/kcMSQFmI7g — Dr Rosena Allin-Khan (@DrRosena) 3 de abril de 2017

A "ameaça" de David Moyes é feita em tons de brincadeira - pode ver-se a jornalista a rir após ouvir a frase do treinador -, mas nem isso foi suficiente para amenizar o coro de críticas que se seguiram um pouco por todo o país. A BBC já revelou mesmo ter recebido um pedido de desculpas do técnico, mas tal pode não ser suficiente: esta terça-feira, a Federação Inglesa terá exigido explicações ao técnico do Sunderland, que tem sido muito criticado também pelas associações feministas de Inglaterra.