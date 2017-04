Luísa Beirão deu entrada, no Hospital de São José, em Lisboa, a quinta-feira de manhã, alegadamente vítima de agressão.

A agência da modelo de 39 anos publicou um comunicado onde afirma que Luisa está “a recuperar das violentas agressões de que foi vítima na passada semana”.

Ainda no comunicado pode ler-se: “Todos temos o direito de seguir com a nossa vida e não é aceitável sofrer represálias por este facto. É muito triste que assim seja e tudo o que desejo é ser feliz com a minha família.”

A brutalidade do ataque que sofreu dentro da sua própria casa na madrugada de dia 30 de março de 2017, está a ser investigada pelas entidades competentes tendo por base os exames feitos pelo departamento de medicina legal. A Luísa e os seus filhos encontram-se sob protecção 24h por dia para garantir a sua segurança. Esta será a única declaração que a Luísa fará sobre este assunto.”