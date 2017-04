Assim que o ponteiro do relógio bater nas 20h15 de hoje, arranca em Trás-os-Montes o primeiro jogo da segunda mão das meias-finais da prova-rainha do futebol nacional: a Taça de Portugal. Pela frente, duas equipas com história e representativas de duas regiões: o Chaves, a jogar em casa, e o Vitória de Guimarães, que viaja do vizinho Minho com a tranquilidade própria de quem venceu por 2-0 no berço do Dom Afonso Henriques, com dois golaços de Hernâni, uma das figuras da equipa.

A experiência nestas andanças é outro fator que joga a favor dos Conquistadores. Esta é já a 14ª vez que o Vitória marca presença nas meias-finais da Taça, tendo mesmo chegado à final em seis ocasiões – venceu apenas uma, ao Benfica em 2012/13: 2-1. No banco encarnado estava Jorge Jesus; no vimaranense... Rui Vitória. Já o Chaves é quase virgem – quase, porque em 2009/10 conseguiu a proeza, sempre assinalável, de chegar à final do Jamor quando se encontrava na II Liga. Ou melhor, já estava mesmo despromovido ao terceiro escalão, mas nem por isso deixou de se bater com galhardia, perdendo pela margem mínima (1-2) contra um FC Porto carregado de internacionais – os golos dos dragões, por exemplo, pertenceram a Guarín e Falcao.

Até esta temporada, Chaves e Vitória de Guimarães nunca se tinham encontrado na Taça de Portugal. Das 17 ocasiões em que se defrontaram em Chaves, os vimaranenses saíram a sorrir em oito, com a equipa da casa a vencer apenas três vezes.

A história, seja mais antiga ou mais recente, joga portanto a favor dos homens da cidade-berço. Ainda assim, o técnico Pedro Martins aconselha prudência às suas tropas. “Nada está garantido. Vamos como se estivesse 0-0. Sinceramente. Vamos com o intuito de fazer golos, não nos vamos remeter a missões defensivas, não é esse o nosso ADN. Vai ser um jogo competitivo, um adversário forte, a jogar em sua casa. Mas estamos preparados para esta final, porque toda a gente gostaria de estar numa final como o Jamor”, salientou o treinador dos minhotos – que, recorde-se, apresentou uma equipa recheada de segundas linhas na última jornada do campeonato, na visita ao terreno do Nacional (e mesmo assim venceu 2-1), fazendo descansar as principais figuras da equipa, como Hernâni ou Marega.

Do outro lado, um único sentimento move os flavienses: crença. “Obviamente que nós acreditamos e que o Vitória de Guimarães vai ter de provar que no conjunto dos dois jogos foi superior a nós. Temos uma vontade enorme em fazer história e acredito totalmente que é possível chegar ao Jamor”, afirmou ontem Ricardo Soares, o treinador do Chaves, que nesta edição da prova deixou para trás FC Porto (ainda com Jorge Simão ao leme), na quarta eliminatória, e Sporting, nos quartos de final.

Até dá para rodar O segundo finalista só será conhecido ao fim da noite de amanhã, assim que termine o Benfica-Estoril, na Luz. Na primeira mão, os encarnados venceram (2-1), mas com polémica: o segundo golo de Mitroglou, já no último suspiro do encontro, foi questionado pelos canários – e não só –, alegando fora de jogo do avançado grego.

Certo é que o golo contou, o que confere uma vantagem relativamente confortável para as águias. Na ressaca do escaldante clássico com o FC Porto, Rui Vitória até se deverá dar ao luxo de proceder a uma rotação na equipa, tendo em vista também já o decisivo – como serão todos até ao fim da temporada – encontro da próxima jornada em Moreira de Cónegos, frente ao Moreirense agora orientado por Petit.

Historicamente, o Benfica tem obviamente números mais risonhos na prova, que já conquistou em 25 ocasiões – é o recordista. No confronto direto com o Estoril na Taça também não dá hipóteses: cinco jogos, cinco vitórias. A primeira das quais, curiosamente, logo na final: foi no longínquo ano de 1943/44, com as águias a vencer por retumbantes 8-0. Em termos globais, o saldo de resultados na Luz também é esmagadoramente favorável ao Benfica: 21 vitórias e cinco empates em 29 jogos. Sobram três triunfos do Estoril, o último dos quais em novembro... de 1950.

Tecnologia... offline Os dois encontros desta segunda mão das meias-finais terão uma particularidade: a tecnologia do vídeo-árbitro. Será, contudo, apenas um teste de forma offline: não existirá comunicação entre árbitro e vídeo-árbitro. Em Chaves, João Pinheiro e Jorge Sousa irão testar a tecnologia; na Luz, serão Tiago Martins e Hélder Malheiro a fazê-lo. Este, de resto, vai ser já o nono teste do sistema esta época – o primeiro aconteceu no jogo da Supertaça, entre Braga e Benfica –, sendo que todos eles foram “enviados e validados pelo International Board (IFAB)”, de acordo com a FPF.

Já os árbitros dos encontros ficaram a ser conhecidos também ontem: Fábio Veríssimo, da AF Leiria, irá dirigir o Chaves-Vitória de Guimarães, com Rui Costa, da AF Porto, a apitar o encontro entre Benfica e Estoril.