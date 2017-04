A agência de Live Marketing Case Imagine, inspira-se nas raízes do Futsal praticado pelos portugueses e cria o conceito e campanha que deu vida ao #ONOSSOFUTSAL para a marca de desporto Sport Zone e para a Federação Portuguesa de Futebol (FPF). Uma campanha forte, inspirada na paixão pelo futebol que relembra as origens da modalidade no nosso dia a dia, onde o “futebol de 5” improvisado nas ruas dos bairros de Portugal ganha vida própria.

Esta iniciativa tem como objectivo potenciar e apoiar o futsal português, inspirado na partilha de experiências, relembrando as origens da modalidade e as várias formas de a praticar.

Esta iniciativa conjunta conta com o envolvimento direto de todos os jogadores e equipa técnica da Seleção Nacional de futsal. O vídeo conta com a participação de participação de Jorge Braz, selecionador português Ricardinho, melhor jogador de futsal do mundo da atualidade e alguns jogadores como Cardinal, João Matos, e Miguel Ângelo, apresentando uma modalidade para todos, repleta de paixão e entusiasmo.

O site incentiva os fãs a mostrar a sua paixão pelo futsal através da publicação de fotos em que demonstrem a sua ligação, orgulho e o respeito por um desporto que atrai cada vez mais praticantes ou simples entusiastas.

Futsal sempre em crescimento

Nos últimos 20 anos, o futsal em Portugal quase triplicou de dimensão. Na época 1997/1998 existiam 11.058 jogadores federados e, segundo os últimos dados da FPF apresentados no início de março, o número de praticantes federados atingiu o valor recorde de 32.119 praticantes.

Nas últimas cinco épocas desportivas, o número de praticantes cresceu 14,77%, tendo o número de praticantes de formação de futsal crescido 24% neste período.

No último ano registou-se um aumento de 4,8% de praticantes no futsal feminino e de 2,9% no futsal masculino, sendo que esta evolução tem sido acompanhada por um crescimento do número de clubes filiados e conduzindo ao aumento do número de outros agentes desportivos, como treinadores e árbitros.

A Federação Portuguesa de Futebol estima que a modalidade continue a ganhar cada vez mais praticantes federados, esperando um crescimento sustentado do número de praticantes de futsal em Portugal no futuro.