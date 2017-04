A segunda edição do Projeto Amália já está a decorrer no aeroporto de Lisboa. Esta iniciativa tem como objetivo sensibilizar os portugueses para as crianças que se encontram doentes na Birmânia. Desta forma, a ação conta com o apoio de várias figuras públicas.

A Campanha já está a decorrer desde o dia 31 de março e vai manter-se até ao dia 8 deste mês (abril).

Na primeira edição, foram angariados perto de 55 mil euros, o que permitiu ajudar, em apenas dois meses, 400 crianças e adultos com cancro, de forma a poder ser-lhes dado um diagnóstico e respetivo tratamento.

Esta segunda edição contou com o apoio de vários atores, como foi o caso de Sónia Balacó e Luís Eusébio. Também Melânia Gomes, Filipa Areosa, Sofia Nicholson, Ana Isabel Arroja e Pedro Barroso se juntaram à causa. O último, Pedro Barroso, vai prolongar a sua ‘estadia’ no aeroporto durante 72 horas.