Cruzaram-se pelo Sul, nunca mais se separaram. São criaturas criadoras, inquietas, periclitantes. Fundaram o Sentimiento Fuerte e o i foi conhecê-los. Encontrámo-los num restaurante perto do Teatro Ibérico, em Lisboa. Estão irrequietos, elétricos, logo à noite há espetáculo de uma das várias bandas que uns e outros vão criando. Projetos que passam a arte numa busca constante pelo encontro entre a alma e a música.

Não seguem senão os instintos de quem quer sentir o mundo e a vida à sua maneira. Estão elétricos porque estão vivos e a vida deles contagia. Boa sorte aos que se atreverem a ouvir algum dos seus trabalhos com o escudo do preconceito ou de julgamentos prévios sobre a forma como a música deve e pode ser feita. Eles vieram para desconstruir a ordem, seguem a corrente dos sentimentos, da poesia e da vontade de viver. Criatura, Pás de Problème ou Los Negros, Graviola, Royal Bermuda, entre outros, todos unidos por um Sentimiento Fuerte que traz à cena portuguesa uma união criativa que não nos atrevemos a chamar agência, coletivo ou grupo cultural.

Visto daqui, eles são uma teia artística, das bem trabalhadas, das que são feitas minuciosamente no meio do caos de uma selva húmida, escura, quente, luminosa, dependendo da hora do dia e do estado de espírito da natureza. Juntam o punk, a música tradicional portuguesa, dançam a cúmbia, o funk, o que houver na cabeça e o que se sentir no corpo naquela altura.

Foi em 2012 que Gil e Edgar se cruzaram, na Festa do Avante! e, a partir daí, nunca deixaram para trás a união própria de duas personalidades que se completam. “Nós somos o oposto um do outro, quase uma lógica de yin-yang, até porque eu sou bastante conhecido por ser uma força bruta mais negra, e ele uma força mais luminosa e serena.” O furacão energético do Gil juntou-se à brisa poética do Edgar e, juntamente, com a Sara, uma força viva do teatro e da interpretação, fizeram nascer o Sentimiento Fuerte, numa dinâmica de entreajuda e de multiplicação de capacidades. “Estamos há cinco anos a cruzar as nossas vidas e os nossos conhecimentos de tal forma que nos últimos anos, nós, na Criatura, já temos membros de cinco ou seis bandas em que essas mesmas bandas já têm três ou quatro membros que se cruzam noutros projetos”, conta Gil, a tentar desvendar a teia.

Não havia quem montasse os palcos, não havia quem agenciasse os concertos, é preciso pessoal para o design, para a produção, para tudo, o dinheiro é pouco mas a vontade é muita.

“Sempre fizemos dança, teatro, música, e sempre produzimos as nossas próprias atuações, as dos nossos amigos, desde o booking e road management aos espaços, mas eu não quero de todo ser agente ou produtor, apesar de o ser claramente, eu sou artista, sou músico, e é isso que quero ser, não quero estar sentado a mandar emails”, explica, completando: “Mas o que é certo é que, naturalmente, isso sempre aconteceu e, a uma certa altura, as bandas que temos começaram a crescer, as coisas começaram a fugir um bocadinho do nosso controlo e, de repente, o trabalho começou a ser brutal, tivemos de nos organizar como grupo.”

Aprenderam o que não dominavam, superaram as barreiras do poder fazer e então fazem todos tudo, das formações aos retiros artísticos, os bookings, o road management. Os cerca de 30 elementos do Sentimiento Fuerte não param nem querem parar. Aos que se quiseram embrenhar nesta teia, oportunidades não vão faltar. Como não são de parar, são vários os concertos nos próximos tempos para matar a sede aos que gostam de boa música. Dia 8 haverá Los Negros + Royal Bermuda no Sabotage Club, em Lisboa; dia 15, Criatura vai ao Teatro Ibérico; dia 22 há The Incredible Padrada Boyz Gang no Baile do Engate, em Lisboa.