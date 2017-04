A instituição liderada por Pedro Ferraz da Costa prevê que “ao contrário do ano passado, que começou mal, mas acabou melhor à medida que o rendimento disponível ia aumentando suportado por salários e pensões, neste ano poderá dar-se o inverso”, lê-se na nota da conjuntura a que o i teve acesso.

O documento refere que os “indicadores de sentimento económico e de confiança continuam a apontar para uma aceleração no primeiro trimestre de 2017 face ao último trimestre de 2016” pelo que o Fórum para a Competitividade “continua prever uma aceleração do crescimento do PIB no primeiro trimestre para 2.1% em termos homólogos, e um crescimento de 0.4% em cadeia.

Já sobre o PIB para este ano, o Forum ainda tem a estimativa por fechar. Mas avança que “sem a ocorrência de choques externos ou internos que levem a uma queda abrupta da confiança de consumidores e empresas” a atividade deverá “crescer entre 1.7% e 2%”.

No entanto, acrescenta, “é bastante provável que os próximos trimestres registem uma desaceleração do crescimento em cadeia, já que os factores de suporte do final de 2016 e inicio de 2017, fazem já parte do passado – principalmente os aumentos de salários e pensões e reduções de impostos”.