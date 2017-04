De acordo com informação adiantada pelo aeroporto da madeira, na madrugada de segunda-feira, três voos da TAP não conseguiram aterrar na ilha devido ao vento forte que se fazia sentir.

Um dos voos regressou a Lisboa e outros divergiram para Porto Santo, tentando, mais uma vez, aterrar no agora aeroporto Cristiano Ronaldo. Contudo acabaram todos por regressar aos locais de ontem tinham levantado voo.

Era suposto estes aviões fazerem uma paragem noturna Madeira, mas como tal não aconteceu todos os voos agendados para a parte da manhã foram cancelados.

Os cancelamentos acabaram por reter cerca de 200 estudantes no aeroporto mas, de acordo com o presidente da comissão de finalistas da Escola Secundária Jaime Moniz, Francisco Pereira, poderão ter um voo por volta das 16 horas do dia de hoje.

São cerca de 500 os estudantes que esta terça-feira deixam a Madeira com destino ao continente, para a viagem de finalistas do ensino secundário.