Jogo entre o campeão Astra e o atual líder da Roménia, Viitorul, deu para tudo, essencialmente para falhar... três penáltis.

Apesar de tantos falhanços, que aconteceram entre o minuto 30 e o 42, em apenas doze minutos, houve golos! Três, no total. O jogo terminou com a vitória do Viitorul por 2-1, resultado que garante a liderança isolada do campeonato romeno.