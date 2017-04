Na passada semana uma colaboradora da Globo, responsável pela figuração dos artistas, veio a público denunciar um assédio sexual de que foi vítima por parte do ator José Mayer.

José Mayer entretanto veio a público defender-se. "Respeito muito as mulheres, os meus colegas e o meu ambiente de trabalho, e peço a todos que não misturem ficção com realidade. As palavras e atitudes que me atribuíram são próprias do machismo e da misoginia do personagem Tião Bezerra [da novela "A Lei do Amor"], não são minhas! Nestes 49 anos a trabalhar como ator, sempre procurei e encontrei respeito e confiança em todos os que trabalham comigo".

Agora, foi a Globo que se pronunciou e as notícias não são boas para o ator brasileiro.

A estação brasileira contava com Mayer para a próxima novela ‘O Sétimo Guardião’, no entanto depois da polémica envolta sobre o ator a Globo decidiu recuar.

Em comunicado, a Globo revelou ““No que diz respeito à escalação, sim, a Globo decidiu não escalar José Mayer para a próxima novela das nove de Aguinaldo Silva, prevista para ir ao ar em 2018. Essa é uma atitude isenta e responsável da Globo de não dar visibilidade a uma das partes envolvidas numa questão que é visceralmente contra tudo que a Globo acredita. E não é uma atitude isolada. A atitude da Globo será sempre essa. A de defender que casos como esse devem ser apurados, ouvindo e oferecendo todo apoio às duas partes, dando possibilidade para que a verdade aflore e criando condições para que não se repitam. Foi isso que fizemos. E é isso que sempre faremos”.