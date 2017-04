A nova nota de 50 euros entrou esta terça-feira em circulação e a GNR está a proceder a uma campanha de sensibilização para prevenir burlas.

A última versão da nota de 50 é “mais segura e mais difícil de falsificar”, mas isso não elimina o fator de risco de burlas, em especial nas pessoas de mais idade.

A GNR alerta, por isso, em comunicado que "não existe ninguém mandatado por qualquer instituição bancária para fazer a recolha das notas de 50 euros antigas e que, caso se deparem com propostas desta índole, deverão entrar em contacto".

Os militares recomendam que as pessoas se certifiquem que a nota não é falsa através do método ‘tocar, observar e inclinar’, nas margens da nota deve estar a impressão em relevo, em contra-luz deve ficar visível “um retrato de Europa, os algarismos representativos do valor e o motivo principal, bem como um pequeno recorte em forma de janela", inclinando a nota deve ver-se “o número esmeralda com um efeito luminoso de movimento ascendente e descendente".

Na sua página de Facebook, a GNR publicou um vídeo, no qual uma criança explica os cuidados a ter com a circulação da nova nota.