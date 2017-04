O jovem Leon Bailey, de 19 anos, é uma das caras novas do Bayer Leverkusen depois de ter chegado à Alemanha a 31 de janeiro, no último mercado de transferências. No entanto a ainda curta passagem do jogador jamaicano em solo alemão já tem história para contar... fora dos relvados.

Bailey estava numa esplanada com os amigos quando o pugilista profissional o confrontou. Em causa está um post sobre o lutador partilhado por Leon Bailey nas redes sociais.

O extremo-esquerdo, que entretanto colocou as contas nas redes sociais privadas, não irá publicar, certamente, novas mensagens sobre o pugilista...