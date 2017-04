Apoio da esquerda ao governo? "Em equipa que ganha não se mexe", diz primeiro-ministro

“Em equipa que ganha, não se mexe. Estamos bem assim”. Em síntese, esta é a opinião do primeiro-ministro, António Costa, quando o governo do PS caminha para o ano e meio de vida com o apoio parlamentar do Bloco de Esquerda, do PCP e do Partido Ecolosgista 'Os Verdes' (PEV).