António Costa garantiu que está “tranquilo” em relação à atual situação vivida no Montepio e revela “é um problema conciso, bastante limitado” o que se passa na instituição financeira. Sobretudo, quando comparado com “outros problemas que têm vindo a ser resolvidos com sucesso”, revela em entrevista à Rádio Renascença.

Já quanto à associação mutualista, o primeiro-ministro diz apenas que relativamente aos produtos supervisionados pelo Ministério do Trabalho, que está "tranquilo com a competência do ministro Vieira da Silva. Não é pelo facto de se falar muito que os problemas se resolvem”.

Aliás, o primeiro-ministro garantiu ainda que, “no conjunto do sistema financeiro”, o Montepio “é um problema conciso, bastante limitado”. Sobretudo, quando comparado com “outros problemas que têm vindo a ser resolvidos com sucesso”.

Sobre Tomás Correia, Costa foi igualmente perentório: não compete ao governo avaliar a idoneidade do presidente da Mútua, atirando, ainda que implicitamente, a responsabilidade para o governador do Banco de Portugal. O governo, por sua vez, está a trabalhar no sentido de encontrar um modelo de supervisão para a banca.

Não foi o Estado que quis ficar com 25% do Novo Banco

Já sobre o negócio da venda do Novo Banco, Costa diz que não foi o Estado que optou por ficar com 25% do banco, mas Costa acredita que o facto de ter ficado com essa parcela de risco não é preocupante. “Os riscos são francamente minorados relativamente àquilo que era a proposta inicial e relativamente às alterações que estavam em cima da mesa”, disse, sublinhando que “foi o comprador [Lone Star] que quis a presença do Estado, porque credibiliza o banco”.

Ainda sobre o Novo Banco o primeiro-ministro insistiu que a prioridade era “assegurar a continuidade do banco, evitar a sua liquidação”, sendo que a solução encontrada (de venda de 75% do banco) não foi a “ideal”, “ideal era o Estado ter ficado com 0%”, mas foi “equilibrada”. Além de que: “O Estado não tenciona ficar para sempre com estes 25%”. Não sendo a solução ideal, foi a possível. "Não vivemos na Alice no País das Maravilhas”, admitiu Costa.