Muitas têm sido as paixões associadas ao cantor desde o fim do relacionamento com a atriz Selena Gomez, mas desta vez um paparazzi apanhou Justin Bieber muito próximo de uma jovem brasileira, depois dos concertos que deu em S.Paulo, Brasil.

Luciana Chamone é o nome da mais recente conquista de Bieber, tem 23 anos e nasceu em Belo Horizonte.

Desde que as fotografias dos dois foram partilhadas a conta de Instagram da jovem passou de 9 mil seguidores para...116 mil fãs.