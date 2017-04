Depois do divórcio polémico, o casal ‘Brangelina’ tem sido notícia por vários motivos.

Desta vez a preocupação dos seguidores do ex casal está em Brad Pitt e no estado de magreza em o ator de 53 anos que se encontra.

Pitt foi fotografado em LA visivelmente mais magro o que gerou uma onda de polémica em torno do seu estado de saúde e especulações de que a magreza do ator se deve ao desgosto, consequência do divórcio com Angelina Jolie.

No entanto a imprensa internacional revelou que a relação entre ambos está melhor e que inclusivamente Jolie e Pitt se encontraram às escondidas.