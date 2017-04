Augusto Inácio rescindiu contrato com o Moreirense há duas semanas, mas já tem novo clube. A próxima aventura do treinador português de 62 anos vai ser no Zamalek, do Egipto.

Foi o próprio clube que confirmou a informação, sem desvendar grandes pormenores. Sabe-se, no entanto, que Augusto Inácio será apresentado esta quarta-feira e, segundo o Mais Futebol, o contrato é de um ano e meio.

Esta vai ser a sexta vez que o lisboeta vai orientar um clube fora de Portugal, depois de passar pelo Al Ahli (Qatar), em 2004/2005, Ionikos (Grécia), 2006/2007, Foolad (Irão), 2007/2008, Interclube (Angola), 2007/2008 e 2009/2010 e Vaslui, da Roméria, em 2011/2012 e 2012/2013.

Recorde-se que Augusto Inácio abandonou o comando técnico do Moreirense na 26.º jornada do campeonato, numa altura em que o clube ocupava a 16.º posição da tabela (a um lugar da zona de despromoção) com 21 pontos, em 26 jogos.