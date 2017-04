Como Miguel Relvas pode salvar Passos Coelho

Um facto é irrefutável: enquanto Miguel Relvas (ainda que por via de Mauro Xavier) for a alternativa do PSD, Passos Coelho pode estar descansado.

1. É o tema quente da política portuguesa: face à anestesia geral com que o país lida com as mentiras e ilusões do governo geringonçado, as atenções estão centradas nas divergências internas do PSD. O diagnóstico está feito – resta discutir as soluções e a melhor estratégia para conquistar novamente a confiança dos portugueses.

2. Infelizmente – como tem vindo a ser tragicamente comum nos partidos portugueses –, a discussão centra-se (excessiva ou totalmente) em questiúnculas pessoais em detrimento de uma reflexão crítica, aberta e abrangente sobre o futuro de Portugal. Sobre como melhorar a vida de todos e de cada um dos nossos concidadãos. Porém, onde há vida, há esperança: o vazio de ideias que se verifica atualmente no PSD será preenchido muito brevemente. Porque a política tem horror ao vazio, seja qual for a sua natureza.

3. Se Passos Coelho e a sua direção se revelarem ineptos para levar a cabo tal tarefa, os militantes do partido mobilizar-se-ão para pensar a social-democracia do futuro e o Portugal ambicioso e livre com que sonhamos. Porque se há marca distintiva do PSD face a outros partidos, essa é a liberdade de pensamento e de ação – sem unanimismos falsos e oportunistas para agradar ao poder, como é timbre do PS; nem coletivismos histriónicos ou atávicos, lançando mão de uma hipocrisia retórica para impor os interesses egoístas de certos grupos de interesses em prejuízo do interesse coletivo (ou seja: do interesse comum de todos os portugueses). O PSD é o partido reformista português – e Portugal (embora possa aguentar no presente a política do “poucochinho” do atual governo) não terá futuro sem uma agenda de reformas estruturais que passem do papel para a realidade.

4. Desenganem-se, porém, aqueles que julgam que o problema do PSD é de líder, de nomes. Não é: tal opção seria seguir o caminho mais fácil. E como todas as soluções fáceis, seria a menos efetiva de todas. O seu efeito útil seria somente o de trocar as elites dirigentes, mantendo-se o mesmo discurso e a mesma postura. Passos Coelho, neste momento, (ainda?) é o melhor líder para o PSD – tem experiência, credibilidade, sentido de Estado e capital de confiança pelo trabalho de saneamento das finanças públicas que desenvolveu (e de que Mário Centeno tanto beneficia atualmente…).

5. Por conseguinte, reputamos como estrategicamente erradas as declarações de Carlos Carreiras contra Mauro Xavier, líder da concelhia do PSD/Lisboa. Segundo o coordenador autárquico do PSD, Mauro Xavier não é de confiança, nem lhe é credor de qualquer respeito político. Ora, Carlos Carreiras (e isto é extensível a todos os dirigentes nacionais do PSD) não deve abrir uma guerra pública com uma figura política de menor dimensão – e que a maioria dos portugueses ignora olimpicamente. Ao criticar publicamente o líder da concelhia de Lisboa do PSD, Carlos Carreiras confere uma importância maior a uma figura menor do partido. Até parece que Passos Coelho (anterior primeiro-ministro de Portugal e atual líder da oposição) se incomoda com a agenda pessoal de Mauro Xavier e Miguel Relvas…

6. Por último, a prioridade de Passos Coelho e de Carlos Carreiras deve ser falar para o país – e não para o partido (apenas ou prima facie). Passos Coelho deve falar para todos os portugueses – e não apenas para os militantes do PSD. É a diferença entre um político patriota, com sentido de Estado, e um político de secção, que dificilmente passará de n.o 2 de Miguel Relvas. É, enfim, a diferença entre Passos Coelho e Mauro Xavier.

7. Acrescentar ruído – como fez Carlos Carreiras este fim de semana – é contraproducente e, por isso, deve ser evitado. Um facto é irrefutável: enquanto Miguel Relvas (ainda que por via de Mauro Xavier) for a alternativa do PSD, Passos Coelho pode estar descansado.

Escreve à terça-feira