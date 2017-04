"William sair? Vai sair hoje à noite para algum lado? Manchester City? Uau! Por 30 milhões eu mando a bota, e sem pitons!", garantiu o presidente leonino, colocando de lado a hipótese de William de Carvalho rumar para os ingleses do Manchester City pelo valor referido.

Atualmente em Angola, onde vai inaugurar uma Academia do Sporting, o presidente reeleito com quase 90% dos votos dos sócios de Alvalade explicou à Zimbo algumas razões que justificam o período menos bom vivido pelo clube esta época.

"Fizemos um plantel demasiado extenso, eram 31 jogadores, alguns contratados para colmatar saídas que acabaram por não acontecer. Muitos chegaram pensando que seriam titulares e depois desmotivaram ao perceber que não, outros que não se adaptaram, porque o Jorge Jesus sabe bem o que quer de um jogador e são eles a ter de se adaptar. As coisas não funcionaram como nós queríamos", afirmou.

"Economicamente estamos equilibrados e temos de nos concentrar na parte desportiva. Não podemos cometer algumas coisas menos boas que fizemos", adiantou.

Bruno de Carvalho comentou ainda o propósito de estar ligado ao mundo do futebol, mundo que "não o orgulha muito", mas que é acima de tudo "uma paixão pelo Sporting".

"Estar no futebol é uma coisa que tinha como objetivo, mas não estava à espera de aprender nomes como corrupto, que era malfeitor, que roubava, só não me chamaram de violador e pedófilo. Não é fácil suportar isso tudo. O futebol não me orgulha muito. Estou aqui pela paixão pelo Sporting. Quero lutar contra a ideia de que quem está no futebol é corrupto. Chateia-me que as pessoas olhem para mim, achando que somos uma cambada de corruptos", esclareceu.

Para isso tem uma estratégia enquanto representante dos verdes e brancos: "A minha estratégia foi de criar fama de maluco, depois é só manter"