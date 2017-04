O novo congelamento das rendas

A reforma da lei das rendas de 2012 teve efeitos muito positivos no mercado, levando a que muitos proprietários tivessem voltado a ganhar confiança para colocar os seus imóveis no mercado de arrendamento

Portugal é um caso único no mundo de um país que está sujeito há 107 anos a um regime de congelamento de rendas e que não é capaz de o abandonar. Pelo contrário, os partidos de extrema-esquerda que hoje governam o país vão aprovar, na segunda década do séc. xxi, mais um congelamento de rendas, impedindo a conclusão do regime transitório que tinha sido estabelecido pela lei 31/2012. Com uma situação semelhante a nível mundial só temos a Venezuela que, através da lei de 27 de outubro de 2011, instituiu igualmente um regime de congelamento de rendas. O estado em que esse país se encontra hoje mostra bem os resultados que obtém quem pretende enveredar por esse caminho.

O congelamento de rendas praticamente fez desaparecer o mercado de arrendamento no nosso país. Entre 1981 e 1991, apesar do congelamento das rendas, os imóveis arrendados para habitação caíram quase 50%, de 1 074 590 para 545 710. Apesar das sucessivas medidas de liberalização desde 1990, a recuperação do arrendamento para habitação foi muito ténue. Em 2001 teve um crescimento significativo para 720 878, em resultado do aprovação do RAU. Mas em 2011, com o fracasso da primeira versão do NRAU, só tinha subido para 778 883, cerca de 6,4% em dez anos. Em resultado, Portugal tem uma taxa de arrendamento para habitação que não ultrapassa os 12%, enquanto em toda a Europa os valores variam entre 30 e 40%.

Já a reforma da lei das rendas de 2012 teve efeitos muito positivos no mercado, levando a que muitos proprietários tivessem voltado a ganhar confiança para colocar os seus imóveis no mercado de arrendamento. Agora, com a reversão que vai ser decretada pelo parlamento, essa confiança está definitivamente quebrada, pelo que vamos voltar a assistir a uma grave escassez de casas para arrendar, o que vai levar a uma escalada ainda maior no valor das rendas. Ao mesmo tempo, é manifesto que o sistema bancário não tem condições para conceder o crédito à habitação de que a população necessita, especialmente aos jovens que aspiram a possuir casa própria.

Aí está como o fanatismo ideológico da atual maioria parlamentar vai trazer custos muito graves para o país.

