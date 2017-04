O clube leonino parece não ter gostado de algumas atitudes dos encarnados no decorrer do clássico da 27ª jornada do campeonato e, segundo A Bola, o Sporting entende haver razões para a suspensão de Jonas por alegadas agressões ao treinador dos dragões, Nuno Espírito Santo, e de Samaris pelo mesmo motivo, mas sobre Alex Telles.

Também as declarações de Rui Vitória e de Domingos Almeida Lima – vice presidente do Benfica -, não passaram ao lado das atenções do clube vizinho que no seu entender também merecem ser castigados.