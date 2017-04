Meninos “nervosos”: isso existe?

Por mais voltas que dê aos tratados de pediatria, saúde infantil e psicologia, não encontro nenhum capítulo dedicado aos “nervos”, a não ser os de neurologia, mas que não são para aqui chamados

São muitos os pais que chegam à consulta e afirmam que os filhos são “nervosos”, precisando, por isso, de um “medicamento para os nervos”.

Ao aprofundar o problema, descobrimos que, na larga maioria dos casos, o que se passa é uma de duas coisas: ou a criança está a ter um comportamento perfeitamente normal para a idade e os pais, por diversas razões, é que estão à espera de qualquer outra coisa; ou a criança está a ser pura e simplesmente malcriada e os pais ainda não deram (ou não quiseram dar) por isso.

Uma criança, no seu processo normal de desenvolvimento, passa por períodos em que o seu egoísmo e egocentrismo – ou seja, querer tudo para ela e centrar o mundo nela própria – atingem níveis muito elevados, sobretudo a partir dos 9-12 meses de idade, altura em que quer descobrir o mundo que a rodeia. É de si, como centro do seu próprio mundo, que parte o resto do universo. As suas descobertas vão sendo feitas em círculos sucessivos, cada vez mais amplos, das coisas palpáveis às que estão distantes mas visíveis e até às que não se veem, mas que ela sabe existirem.

Por outro lado, neste primeiro ano, a criança sente-se como o centro das atenções da família. Os horários da casa passam a reger--se pelos horários da própria criança: refeições, sono, banho. Algumas crianças, desde muito cedo, sentem-se defraudadas se percebem que há outros polos de atração na vida dos adultos, e surgem as birras, sobretudo à volta da refeição, porque o bebé sente que é um território que domina e que instila nos pais o medo de que “emagreça e morra”.

Quando os pais hipertrofiam estes pontos, centrando a sua própria vida na criança, deixando de ter vida própria e pondo--se total e fielmente ao dispor de “Sua Excelência”, regendo o seu dia-a-dia pelas ordens do pequeno mandarim, o caldo entorna-se de vez e... claro, eles aproveitam e usam essas armas até à exaustão.

Aos 3-4 anos entra-se numa nova fase, “a fase do negativismo”. “Queres ir ?” “Não quero!” “Não podes ir!” “Mas quero ir.” “Veste-te.” “Não visto!” “Não te vistas.” “Mas quero vestir-me!” Argumentar é inútil e apenas faz com que a criança consiga o que quer: tempo de antena!

Os pais, por sua vez, andam atarefados e ansiosos... ou stressados. A inexperiência que a maioria dos pais tem relativamente ao convívio e à educação de crianças, a falta de tempo que se tem para elas e que se pretende compensar de forma material, entre outros fatores, levam a que muitos pais tenham um verdadeiro medo das crianças. Medo de falhar na educação, de que elas façam cenas, que gritem, que destabilizem ou que nos macem de forma intolerável, medo de que eles fiquem “traumatizados psicologicamente” (Deus meu!), medo do que as outras pessoas pensam se se impuserem, medo de ser pais maltratantes... Por outro, a sensação de culpa de não lhes consagrarmos tempo que chegue (ou que julgamos não chegar) faz com que pretendamos compensá-la com excesso de atenção e de mimos e, também, com que evitemos cenas menos agradáveis (ralhar, educar...) nos poucos “quartos de hora” de que dispomos.

Deixamos então que eles façam tudo e que usem a chantagem? Quantos pais abdicam do seu papel de educadores? Quantos se sentem manietados por aquela gente de palmo e meio? Quantos alinham numa promiscuidade de papéis entre crianças e adultos, filhos e pais, educandos e educadores? Muitos...

Ser pai ou ser mãe não é fácil, e nem tudo reside no instinto ou no bom senso. Se a vida é perturbada por fatores de stresse, a situação ainda se distorce mais... e pior um pouco se a transmissão da experiência dos avós, das famílias, da vida real é substituída por páginas de livros ou redes sociais.

Ele anda muito nervoso, fica enervado quando a gente o contraria. Atira com os objetos e grita… e eles (pais) ficam assustados, aterrados, impotentes face ao monstrinho “nervoso” que destrói cenários e usa métodos de Bruce Willis no “Die Hard”... até ao dia em que a situação passa das marcas e o saco enche – e aí chega a linha demasiado dura, as limitações injustificadas, a confusão entre o que são atitudes normais de criança e o que é má-criação absoluta, e também, tantas vezes, a violência injustificada ou o distanciamento afetivo.

Há crianças que têm temperamentos menos calmos, feitios mais desafiadores, comportamentos mais ativos, e sabem bem descobrir os pontos fracos e a vulnerabilidade dos progenitores e usá-los até à exaustão. Mais raramente, há doenças que “libertam” comportamentos desinibidos ou mesmo agressivos. Todavia, na minha leitura, muitos pais andam stressados e não sabem gerir o seu quotidiano, e “leem” os comportamentos infantis – muitos deles fruto de permissividade excessiva e de ausência de regras, roçando a má-criação – como resultado dos “nervos” e, às vezes, chegam a dizer que já eles, pais, eram “nervosos”, ou que “lá em casa anda tudo nervoso”. Cruzes!

Não contemporizem com atitudes menos corretas só porque “coitadinhos, são pequeninos, eles sabem lá”. Eles sabem e sabem que sabem. Eles são pequeninos mas em breve ficarão grandes – perderão a piada que têm, mas manterão a má-criação que adquiriram. É vê-los nas ruas, nas lojas, nas repartições, na televisão, nos governos...

A solução é não lhes dar confiança demais e pô-los no seu lugar (ou, de outro modo, “reduzi-los à expressão mais simples”). Meninos são meninos. Ponto final. Se querem mandar no mundo, que façam por isso, mas em devido tempo e de uma forma democrática – uma criança que aprende a ser tirana só com muita dificuldade corrigirá as suas atitudes. Vemos esses seres narcisistas em todo o lado, para mal dos nossos pecados!

Meninos “nervosos”? Isso não existe e, como não existe, não há qualquer medicamento que possa resolver a situação. Pais: percam o medo que têm dos vossos filhos, dos “traumatismos psicológicos” e de sei lá mais o quê. Sem cair no excesso oposto, o de relações “duras e cruas”, sejam naturais e evitem situações em que o vosso poder parental “caia na rua”. Os meninos obedecem aos crescidos. Ponto final. O que pode variar é a maneira como se transmite essa necessidade de obediência e, conforme as idades, o grau de participação da criança nas decisões que a afetam ou que lhes dizem respeito, de forma a que a colaboração e a aceitação de bom grado possam substituir a imposição mais ou menos cega. Contra a ditadura… a democracia!

