Pensar o fenómeno migratório nos perigosos dias de hoje (ii)

Que diferença faz, do ponto de vista humanitário, se a resolução de abandonar um país, de fugir à morte ou a padecimentos vários, resulta de perseguições políticas, religiosas e rácicas ou de causas naturais?

Ainda a propósito do tema dos movimentos migratórios e de refugiados, e para não me limitar aos textos, de alguma maneira secos, que sempre são os que procuram analisar do ponto de vista jurídico qualquer problema, procurei outro tipo de leituras que me ajudassem a compreender melhor aqueles fenómenos.

Uma coisa é estudar os regimes legais internacionais ou nacionais sobre um dado problema – no caso, o dos movimentos migratórios e de refugiados –; outra é procurar percebê-lo através das perspetivas políticas, económicas e sociológicas; outra ainda é ler ou ouvir os depoimentos pessoais dos protagonistas dessa experiência.

No fundo, procurar sair da abstração com que essas e outras questões são estudadas quando a sua análise é feita do exterior e para efeitos predeterminados, para tentar entender, numa perspetiva individual, as razões dos que, mesmo quando são mobilizados no quadro de movimentos de massas, assumem pessoalmente essa façanha.

Por puro acaso, caiu-me entretanto nas mãos um volume contendo uma coleção de testemunhos de refugiados que participaram nos movimentos iniciados nos primórdios da primeira década deste século.

Chama-se o livro “Cast Away” e a organização e recolha dos depoimentos é da autoria da jornalista Charlotte McDonald-Gibson.

Não vou aqui resumir as histórias que conta, embora a sua leitura seja determinante para avaliarmos mais nitidamente a nossa responsabilidade individual e coletiva ante os dramas que elas revelam.

Apenas me interessa, neste momento, realçar um aspeto fundamental que contradiz – ou, melhor, complica – a teoria jurídica que tem tentado fundamentar regimes legais diferentes para imigrantes ilegais e refugiados e, bem assim, para os que, no meio de tais movimentações, acabam por ser, além disso, protagonistas e vítimas de tráfico ilegal, trabalho forçado, escravatura sexual.

Refiro-me à questão da vontade individual – da (im)possibilidade de opção – como determinante da movimentação das pessoas que se veem envolvidas em tais situações.

Com ela estão, aliás, relacionados outros aspetos que têm a ver com as causas dessa determinação: refiro-me às “forças invencíveis” que condicionaram a vontade de partir das pessoas que, enquanto migrantes ilegais ou refugiados, o decidiram fazer.

Na verdade, que diferença faz, do ponto de vista da determinação pessoal, se a resolução de abandonar um país ou uma região resulta – como no fundamental consta da matriz do estatuto internacional dos refugiados – de perseguição fundada em motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas ou do receio de morrer ou ver morrer os seus, em virtude de não lhes poder dar de comer ou de beber?

Será que as causas diretamente humanas – opções políticas, preconceitos religiosos, rácicos ou étnicos – na produção dos perigos para a vida devem ser humanitariamente mais valoradas do que as causas naturais ou os efeitos climáticos que as opções políticas, técnicas e económicas tiveram sobre aquelas?

Será que os perigos para a vida produzidos por organizações criminosas que, impunemente, e muitas vezes com a complacência interessada de muitas economias desenvolvidas, se dedicam à exploração do trabalho – trabalho escravo ou desvalorizado, trabalho sexual, trabalho infantil – de populações empobrecidas e desprotegidas pelos respetivos Estados devem ser humanitariamente menos valorados dos que os que resultam diretamente das convenções sobre refugiados?

