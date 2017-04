De acordo com Veronika Skvortsova, 11 pessoas morreram no local da explosão e três já no hospital. Continuam ainda internadas outras 49 pessoas.

A explosão terá sido causada por uma bomba de fabrico artesanal que deflagrou no interior de uma carruagem do metropolitano, no trajecto entre duas estações na zona central da cidade.

As últimas informações indicam que o atentado foi perpetrado por um bombista suicida, aparentemente originário do Quirguistão.

Até ao momento o ataque não foi reivindicado.