A estação de metro de Sennaya Ploshchad terá sido evacuada e encerrada, após um telefonema anónimo que alertava para a existência de uma bomba, avançou a agência russa RIA Novosti, citada pela Reuters. Depois dessa chamada, também outras três estações foram encerradas, de acordo com a Associated Press.

“Às 11h21 a estação de metro Sennaya Ploshchad foi fechada para inspeção devido a uma chamada anónima com uma ameaça de bomba “, avançou a empresa do metro russo.

A agência russa Interfax adianta que no local já estão vários carros dos bombeiros, mas ainda não se sabe ao certo se a ameaça de bomba é, ou não credível.

Esta nova ameaça de bomba no metro da cidade russa surge menos de 24 horas após a explosão desta segunda-feira que fez, pelo menos, 14 mortos, segundo o novo balanço anunciado esta manhã pela ministra da Saúde.

As informações mais recentes apontam para que o atentado tenha sido levado a cabo por um bombista suicida natural do Quirguistão, no entanto o ataque não foi ainda reivindicado.