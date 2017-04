Akbarzhon Jalilov, um cidadão com nacionalidade russa, nascido em 1995, na segunda maior cidade do Quirguistão, Osh, é suspeito de ter ligações a grupos islâmicos extremistas.

Este poderá ser o responsável pela explosão que ocorreu entre as duas estações de metro em Sampetersburgo, esta segunda-feira.

O porta-voz dos serviços secretos do Quirguistão, Rakhat Sulaymanov, avançou que as autoridades do país já estão a colaborar com as autoridades russas, de forma a ser possível obter mais informações.

De acordo com o Comité Nacional Anti-terrorismo, os últimos números oficiais apontam para um total de 11 mortos e mais de 50 feridos e o governo russo já decretou três de luto a contarem a partir desta terça-feira.

Segundo a agência russa Interfax, o segundo homem tido como suspeito, e cuja imagem andou a circular pelas redes sociais e pelos jornais, entregou-se às autoridades e declarou a sua inocência, estando ainda a ser sujeito a interrogatório.