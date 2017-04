Com um número total de utilizadores que já ultrapassa os mil milhões, o WhatsAspp procura sempre inovar e expandir as suas funcionalidades. Assim sendo, a próxima funcionalidade poderá permitir transferir dinheiro para amigos, avança o The Next Web via The Ken.

Ao que parece, o WhatsApp está a considerar integrar a funcionalidade na Índia. Já foram iniciadas conversações com o governo para que este país venha possa suportar a Interface Unificada de Pagamentos.

Assim, vai ser possível transferir determinadas quantias entre grandes entidades bancárias.