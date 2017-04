De acordo com o despacho de acusação do Ministério Público, a que a Agência Lusa teve acesso, duas sociedades vão responder por um crime cometido de exercício ilícito de segurança privada.

"Durante, pelo menos, os anos de 2009, 2010 e 2011, os referidos arguidos, ao mínimo desentendimento verbal com os clientes, passavam à agressão, atuando de uma forma violenta, quer pelo número de agressores, quer pelo recurso a facas, soqueiras, correntes e outros objetos", sustenta o MP.

Na sequência de desentendimentos, os arguidos "contactavam-se via rádio e chegavam, inclusive, a fechar o bar onde exerciam funções para ajudar outros seguranças a agredir as pessoas com quem se desentendiam", refere ainda a acusação.

Aos envolvidos neste processo "juntavam-se outros indivíduos não identificados que habitualmente circulavam pela rua onde se situavam os bares da zona do Cais do Sodré", que os arguidos "contactavam via rádio, para ajudar nas agressões, atuando em comunhão de esforços e entreajuda", refere o MP.

O início do julgamento está agendado para as 09:15 na Instância Central Criminal de Lisboa, juiz 21, no Campus da Justiça, em Lisboa.