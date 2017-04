De acordo com a Infraestruturas de Portugal, o troço ferroviário entre Pampilhosa e Coimbra B, encerrado desde sábado devido a um descarrilamento, já foi restabelecido de forma alternada em uma das vias.

Em declarações à Agência Lusa, a IP adiantou que “nesta fase a circulação processa-se em ambos os sentidos através de uma das vias, de forma alternada e com limitação de velocidade de 30 km/h à passagem pelo local”. Ainda no mesmo comunicado, a IP avança que os trabalhos de reparação da via "vão prosseguir de forma a que, com a maior brevidade possível, sejam repostas as normais condições de circulação neste troço da Linha do Norte".