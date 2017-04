Um grupo de grandes investidores do Novo Banco (NB) vai avançar com um processo judicial que visa bloquear a venda do banco à Lone Star, decidida na sexta-feira, 31 de março.

O anúncio foi feito ontem pela BlackRock, gestora de ativos norte-americana que faz parte do conjunto de instituições penalizadas pela troca de dívida do NB para a massa falida do BES em dezembro de 2015.

O grupo de grandes investidores que agora quer avançar para a justiça representa dois terços do total de 2,2 mil milhões de euros investidos em cinco linhas de obrigações seniores.

Ao todo, estes investidores terão perdido 1,5 mil milhões de euros quando o Banco de Portugal (BdP) decidiu transferir estes títulos de dívida sénior do Novo Banco para a massa insolvente do BES, o chamado “banco mau”.

“As regras em torno do processo de venda são discriminatórias e vão contra as legislações nacional e europeia. O fecho da operação irá prejudicar a reclamação dos clientes contra o Novo Banco e a capacidade desses mesmos clientes de recuperarem as perdas”, assinala o comunicado dos investidores.

A 29 de dezembro de 2015, já depois da resolução do banco, o BdP decidiu transferir cinco séries de obrigações seniores para o BES “mau”, num valor que libertou o NB de responsabilidades de quase 2 mil milhões de euros. Uma vez que outras 38 séries de obrigações seniores não foram transferidas, estes investidores consideram que há um tratamento desigual para detentores de títulos idênticos.

“Face a este tratamento discriminatório e pernicioso, o grupo que representa mais de dois terços das obrigações transferidas não tem outra hipótese que não seja iniciar um processo legal contra o Banco de Portugal, na tentativa de recuperar os prejuízos enfrentados pelos seus clientes”, diz o comunicado, acrescentando que “vários membros do grupo vão procurar uma injunção para bloquear a venda” do NB já esta semana.

Os investidores liderados pela BlackRock acrescentaram ainda que o facto de o BdP, por via do Fundo de Resolução, acabar o processo de venda do NB assumindo uma garantia de quatro mil milhões de euros perante o fundo Lone Star “demonstra que o Banco de Portugal tem os meios, mas não a vontade, para resolver a disputa em curso”.

“Erro monumental” Ainda antes do comunicado dos grandes investidores, o antigo líder do BES afirmou que a venda do NB à Lone Star “foi uma desgraça” e que a instituição “foi entregue gratuitamente”.

Nos termos do acordo de venda, o fundo de investimento norte-americano vai injetar 750 milhões de euros no momento da conclusão da operação e 250 milhões de euros no prazo de até três anos. O Fundo de Resolução fica com os 25% restantes. Em 2020, a Lone Star estará livre para vender o NB.

De acordo com Ricardo Salgado, “é evidente que o que está na origem de tudo isto foi a resolução [do BES]. Foi um erro monumental do governo anterior e do Banco de Portugal”, acrescentando que a venda do Novo Banco foi “imposta por Bruxelas e pelo BCE”.

Também antes do anúncio de litígio por parte dos grandes investidores, o Presidente da República falou sobre a venda do NB, dirigindo-se aos contribuintes. “Podem ficar descansados que a solução encontrada, que vem na linha do governo anterior, é de não haver garantia do Estado. Não haverá responsabilidade do Estado, mas do Fundo de Resolução”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

Partidos políticos Também os partidos políticos se têm desdobrado em considerações sobre a decisão.

O PCP vai avançar com a apresentação de um projeto de resolução no parlamento que recomenda ao governo PS a suspensão da venda do Novo Banco e a sua nacionalização.

Antes, já o BE tinha marcado para amanhã um debate parlamentar de atualidade sobre o processo de venda do Novo Banco, desafiando o governo a levar o assunto a votos na AR. Já o PS pediu para serem ouvidos no parlamento Carlos Costa e Sérgio Monteiro, justificando essas audições com a necessidade de se “conhecer com detalhe todos os aspetos preparatórios e contratados da operação”. Para o PS, a complexidade da operação “torna necessária essa audição dos negociadores”.

O PSD desafiou o governo e o Fundo de Resolução a esclarecerem porque é que não conseguiram vender na totalidade o NB, enquanto o CDS considerou que o desenlace agora encontrado é uma repetição de um falhanço que já tinha acontecido com o Banif e a Caixa Geral de Depósitos. com António Bilrero