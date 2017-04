Depois do fim das receitas médicas em papel, está em marcha a desmaterialização dos exames pedidos no Serviço Nacional de Saúde. Este semestre os médicos vão começar a passar as credenciais para análises em formato de sms e algumas clínicas começarão a enviar os resultados através de email tanto aos hospitais e centros de saúde como aos doentes. No segundo semestre, adiantam os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), está prevista a inclusão de exames de imagiologia como raios-x ou ecografias neste novo regime, começando-se a pôr fim a décadas de exames e análises a circular em papel e envelopes.

Sem adiantar para já a poupança esperada com a medida, a SPMS estima “poupanças avultadas”. A central de compras do SNS antevê um menor recurso a papel, tinteiros, impressoras ou CDs.

A digitalização dos cuidados de saúde estará nos próximos dias em debate em Lisboa na conferência internacional Portugal eHealth, com painéis que discutem temas como a telemedicina ou a fraude digital. Estão confirmadas mais de 8000 inscrições num encontro que tem sido comparado a uma espécie de Web Summit da Saúde e que conta ainda com a presença de mais de 30 start-ups nesta área.

Além das novidades na desmaterialização dos meios complementares de diagnóstico e terapêutica, também os clássicos boletins de vacinas dados às crianças logo aos primeiros dias de vida vão passar a ser digitais. O novo boletim já começou a ser testado no Alentejo e vai ser generalizado até ao final de 2017. Até aqui, os centros de saúde mantinham registos das vacinas dos utentes mas agora os planos do ministério passam pela criação de um registo nacional onde o estado de vacinação dos doentes pode ser consultado em caso de necessidade.

Com cada vez mais dados digitais, a Ordem dos Médicos alertou ontem que o contacto entre médicos e doentes não pode ser substituído pela internet. Também a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, ouvida pela “TSF”, denunciou que com a atual rede informática nos serviços públicos, o Estado está a dar “passos maiores do que as pernas”.

A segurança dos dados da saúde tem sido outra preocupação reiterada no setor e o Ministério Público está a investigar um ataque aos servidores do Hospital Garcia de Orta.

Nos últimos anos têm sido muitas as novidades online do SNS mas uma funcionalidade menos conhecida no Portal do Utente do SNS permite aos utentes serem alertados sempre que algum profissional de saúde acede aos seus dados. A SPMS reconhece os riscos e a resistência à mudança do papel para o digital, mas sublinha que o futuro está no “digitão: o cidadão digital que integre todas as faixas etárias.

Marcar consultas no médico de família

• Quer tenha ou não médico atribuído, pode marcar consulta online. Basta fazer login e submeter o pedido no Portal do Utente (servicos.min-saude.pt). Os utentes com médico de família têm mais privilégios: podem marcar uma consulta normal ou por exemplo de planeamento familiar. A quem não tem médico resta pedir uma consulta de reforço/recurso, com horários mais limitados.

Decidir quem vê os seus dados clínicos

• É uma funcionalidade menos conhecida, mas na configuração dos seus dados pessoais no Portal do Utente do SNS pode decidir se autoriza profissionais de saúde credenciados a consultarem a sua informação clínica guardada nos diferentes sistemas informáticos. Pode também pedir para ser notificado sempre que algum médico ou enfermeiro consulte os seus dados. Esta não é a opção por defeito, pelo que precisa de fazer o login e alterar do “não” para “sim” nas configurações.

Pedir comprovativo

• No mesmo site, pode descarregar um comprovativo de que teve uma consulta num centro de saúde ou hospital do SNS para justificar por exemplo uma falta no trabalho ou na escola. A página do utente mantém o registo das consultas mesmo que já tenham passado alguns meses.

Tempos de espera

• No site tempos.min-saude.pt ou na app My Tempos pode consultar os tempos de espera quer nas urgências dos hospitais do SNS (atualizados em tempo real) ou o tempo de resposta médio para consultas ou cirurgias de diferentes especialidades. Tanto no caso das urgências como nas consultas, a informação pode ser útil. As consultas hospitalares têm de ser marcadas pelo médico de família, mas desde o ano passado pode optar pelo hospital onde quer ir em função do atendimento mais rápido. No caso das urgências, pode ir à que lhe for mais conveniente.

O preço dos medicamentos

• No site do Infarmed pode pesquisar por substância ou nome do medicamento e saber se o produto está disponível, se tem genéricos e quanto custam. Por exemplo pesquisando por “brufen” aparecem 80 resultados para este medicamento, incluindo genéricos da mesma substância, ordenados do mais barato ao mais caro. Fica a saber que tanto pode comprar uma embalagem de ibuprofeno de 400mg a 1,11€ ou a mais do dobro, dependendo da marca. Tem acesso à mesma informação na app eMed.pt.

Alertas sobre dádivas de sangue

• A comunicação do Instituto Português do Sangue e da Transplantação já aproveita as novas tecnologias. Dias depois de dar sangue receberá um sms a dizer se as suas análises estavam normais ou não e a partir de que data pode fazer a nova dádiva. A app dador.pt permite ter mais informação e alertas atualizados.