Orelhas cortadas, batalhas navais, casamentos infelizes e jogos de bastidores. Espanha e Inglaterra têm uma história sangrenta e persistente. Estará de volta?

Se a falta de memória é uma acusação comum à União Europeia, o excesso de nostalgia poderá ser um defeito do Reino Unido depois da sua separação.

Um cenário balnear, uma primeiro-ministro conservadora, o choque entre a memória de um império que não existe e compromissos transnacionais contemporâneos, inclusive os de ordem tácita.

Mas Gribraltar não é as Malvinas, Espanha não é a Argentina e Theresa May não é Margaret Thatcher. A tentação de repetir um passado mais glorioso não será, por aí, o mais realista dos desejos.

O historial das relações bélicas e diplomáticas entre Espanha e a Bretanha no último meio milénio comprova, aliás, isso mesmo. Infiltrou-se até na cultura mais imediata dos ingleses.

A praça de Trafalgar, em plena Londres, diz respeito a uma decisiva vitória de Lord Nelson contra a armada espanhola durante as guerras napoleónicas. “Trafalgar”, eternizada como praça londrina e adornada com estátua do referido Nelson, trata-se, na verdade, de um cabo no sul de Espanha, – curiosamente perto do estreito de Gibraltar – mais conhecido hoje por destino turístico que por cenário de batalha naval.

Perseguindo o imaginário anglo-espanhol, o drama aprofunda-se.

Henrique VIII, talvez o mais infame dos monarcas ingleses, fez de uma espanhola a primeira das suas seis esposas. Perante a impossibilidade católica de divorciar-se de Catarina de Aragão, Henrique fundou a sua própria Igreja. Os espanhóis, fervorosos crentes, não terão apreciado. Nem a separação matrimonial nem a eclesiástica.

Até à consolidação da independência dos Países Baixos no século XVI, ingleses e espanhóis embateram consecutivamente, da guerra dos 80 à dos 30 anos.

A lenta queda dos Habsburgo e a ascensão dos Bourbon foram fenómenos que atormentaram o Velho Continente e que nem a Paz de Vestefália – considerada berço dos Estados-nação – perpetuou.

No século XVII, com a guerra da sucessão, os ingleses são um dos reinos europeus que invade o território espanhol. A conclusão resolve o vazio de poder para o trono, dos Habsburgo para os Bourbon – ainda hoje em exercício de soberania – e divide grande parte do império espanhol extra-territorial através de tratados de paz. Num deles, firmado em Utrecht no ano de 1713, os britânicos obtêm Minorca e, precisamente, a problemática Gibraltar. À mesa, além da parelha protagonista, sentaram-se: França, Portugal, o ducado de Saboia e a república holandesa (ou a república das sete províncias holandesas, se capricharmos).

Ainda hoje, o sustento literal da presença britânica em Gibraltar é reclamado via tratado de Utrecht. De há trezentos e quatro anos.

Em menos de cinco, a 1718, Espanha e Inglaterra voltariam a guerrear, num acesso revisionista dos espanhóis contra o prévio desenlace.

Em 1727, Espanha tenta fracassadamente recuperar Gibraltar e Inglaterra tenta (também fracassadamente) ocupar Porto Bello, de fundamental importância para os espanhóis.

Em 1739, Londres aproveitou uma orelha para ir para a guerra.

Cientes de que um conflito lhes poderia ser favorável devido à crescente supremacia da sua marinha, os ingleses utilizaram o facto de Robert Jenkins, capitão de marinha mercante, ter ficado sem orelha a comerciar em águas espanholas para atacar. Foi nas Américas. Ficou conhecida como a Guerra da Orelha de Jenkins. Não é uma graça.

Depois da guerra dos sete anos, Espanha aproveita a independência americana para cercar Gibraltar (1782), mas mesmo perante uma Inglaterra enfraquecida e isolada – Portugal, por exemplo, ficou aqui neutral – os espanhóis fracassaram novamente o retomar do estreito. As forças britânicas aguentaram três anos e sete meses.

Hoje, dois séculos mais tarde, debate-se sobre o cerco que se faz ao Reino Unido – ou sobre o cerco que o Reino Unido fez a si mesmo.

Numa semana, Alfonso Dastis, ministros espanhol dos Negócios Estrangeiros, informou que Madrid não vetará a entrada da Escócia na União Europeia (UE) em caso de separação do Reino Unido.

Dias a seguir, Michael Howard, ex-líder do Partido Conservador, comparou Gibraltar às Malvinas, salientado que Theresa May, atual primeiro-ministra, defenderá o território até à última. Boris Johnson, homólogo inglês de Dastis, reafirmou que a soberania de Gibraltar “não vai mudar”. O ministro espanhol respondeu que os britânicos parecem ter “perdido a compostura”.

Em Bruxelas, suspeita-se que a questão de Gibraltar estar no guião de negociações para o Brexit poderá servir de pretexto para romper as conversas caso o acordo não agrade à Europa. Em Gibraltar, o sentimento é de permanecer com o Reino Unido, embora mais de 90% dos locais tenham votado para também permanecer na UE aquando do referendo de 2016. São 30 mil cidadãos numa terra há 300 anos britânica.

Pelo Twitter, estudantes ingleses já brincam: “Com que idade ficamos demasiado velhos para sermos recrutados para uma guerra com Espanha? É um amigo meu que pergunta”.

Paulo Sande, professor universitário e especialista em assuntos europeus, diz ao i que “é verdadeiramente assustador a velocidade a que regressamos a retóricas antigas quando se perde o cimento que é a Europa”.

Se a História for um relógio em eterna rotação que a União Europeia teve o condão de ir travando, uma coisa é certa: o Brexit fará mexer os ponteiros.