Os atentados na Rússia ficam muito longe...

Ontem, pouco depois das 21h30, os sites dos principais jornais portugueses não faziam o pleno com os atentados de Sampetersburgo.

O “Expresso” dava manchete a Marco, “um monstro de músculos com memória de passarinho”; o “Observador” titulava no alto da página “Como investir em robôs que lhe vão tirar o emprego”; e o “Correio da Manhã” falava do cão que matou uma mulher de 90 anos.

Há poucas semanas, o atentado de Londres ocupou as primeiras páginas de todos os sites durante largas horas e os jornais do dia seguinte fizeram quase todos manchete com o ato assassino de um homem que professa o ódio do Estado Islâmico. Morreram cinco pessoas, mas estavam muito mais próximas de nós do que as dez que faleceram nos atentados do metro da Rússia. Por mais voltas que se queira dar, todos nós nos importamos muito mais com o que se passa próximo do que com o que acontece em terras longínquas e com poucas ligações a Portugal.

Os jornais desportivos, e bem, ainda falaram dos portugueses que jogam futebol no clube da terra, o Zenit, para dizer que estavam bem e não tinham visto o atentado. Apesar das redes sociais, das inúmeras estações televisivas, a Rússia fica lá longe e não nos comove como o que acontece nesta Europa mais próxima. Há uns anos, um filme americano, salvo erro “Os Homens do Presidente”, mostravam a redação de um jornal onde as chefias se reuniam de manhã para saber o que iriam publicar no dia seguinte. Ao falarem do que se passava no mundo, sempre que não havia americanos envolvidos, remetiam o assunto para uma notícia breve.

Passaram-se muitos anos e pouco se alterou, apesar de as novas gerações serem cada vez mais cidadãos do mundo, até pela facilidade com que se deslocam e pelo prazer que têm em conquistar experiências, em detrimento do dinheiro e de uma carreira. Voltando ao atentado da Rússia, ninguém em lado algum está hoje seguro. O terrorismo usa a tática da guerrilha e nunca se sabe onde vai atacar ou onde está. O mundo está muito mais inseguro.