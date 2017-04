O Tribunal de Instrução Criminal (TIC) já deu o seu parecer sobre o caso de Marco Gonçalves, o jogador que agrediu o árbitro José Rodrigues no decorrer do jogo entre o Canelas 2010 e o Rio Tinto neste domingo: Marco Gonçalves está a partir de agora proibido de contactar árbitros e de frequentar recintos desportivos. À saída do TIC, o advogado Nélson Sousa revelou ainda que o avançado de 34 anos vai responder pelo crime de ofensa à integridade física qualificada.

Marco Gonçalves, recorde-se, é um dos elementos mais conhecidos da claque "Super-Dragões", afeta ao FC Porto. Na manhã desta segunda-feira, o atleta, que entretanto já foi expulso do Canelas, foi interrogado pelo Ministério Público, tendo sido constituído arguido e ficado sujeito a termo de identidade e residência enquanto aguarda julgamento.

O TIC, no entanto, considerou que a medida de coação aplicada não era suficiente para assegurar as necessidades cautelares do processo, adicionando então a proibição de contactar árbitros e de entrar em recintos deportivos.