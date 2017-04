As vendas de veículos automóveis registaram uma quebra homóloga de 2,2% no mês de março, tendo totalizado mais de 30 mil unidades. O mercado apenas tinha apresentado uma variação negativa em maio de 2013.

Em termos acumulados, no primeiro trimestre do ano foram comercializados no nosso país 69.773 veículos automóveis, o que representa uma variação homóloga positiva de 2,9%.

No mês de março foram vendidos em Portugal 25.974 automóveis ligeiros de passageiros, ou seja, menos 1,8% do que no mês homólogo do ano anterior. No primeiro trimestre de 2017 as vendas de veículos ligeiros de passageiros totalizaram 59.863 unidades, o que se traduziu numa variação positiva de 2,5% relativamente a período homólogo de 2016.

No mês de março de 2017 foram vendidos em Portugal 3.544 veículos comerciais ligeiros, o que representou um decréscimo de 7,2%. No período de janeiro a março de 2017 o mercado ascendeu a 8.641 veículos, o que representou um aumento de 7,1% o face ao período homólogo do ano anterior.

Quanto ao mercado de veículos pesados de passageiros e de mercadorias, em março de 2017 verificou-se um crescimento de 21,1% em relação ao mês homólogo do ano anterior, tendo sido comercializados 488 veículos desta categoria. No primeiro trimestre de 2017 as vendas situaram-se em 1.269 unidades, o que representou um decréscimo do mercado de 2,3% relativamente ao período homólogo de 2016.