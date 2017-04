ma mulher morreu esta segunda-feira depois de ter sido atacada por um cão, num lar no Pinhal do General, em Fernão Ferro, concelho do Seixal.

Segundo alguns testemunhos, o animal atacou em primeiro uma empregada do lar e seguidamente atirou-se ao pescoço da utente de 90 anos.

No local estiveram a GNR, o INEM e um veterinário do Seixal, a quem o animal foi entregue pelo Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (Sepna).

Fonte da GNR informou que trata-se de um cão com cruzamento de raças que pertence à dona do lar.