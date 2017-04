As novas chuteiras de Cristiano Ronaldo, apresentadas esta segunda-feira pela Nike dão pelo nome de Chapter 4: Forged for Greatness.

A marca norte-americana que patrocina Cristiano Ronaldo refere que “o design é uma referência à forma como o ferro quente é moldado” e revela o significado da numeração romana XVIII na parte traseira.

No comunicado, a marca refere ainda que “o logo CR7, de lado, contém um proeminente 7, contra um CR (...), para destacar a sua mudança para o número sete durante os anos. O calcanhar contém a numeração romana para 28, o número anterior de Ronaldo” e é aí que é feita referência à única época do jogador no Sporting, em 2003.