A PSP decidiu abrir um inquérito disciplinar ao agente que agrediu um adepto no último sábado, alguns instantes do Benfica-FC Porto, depois de visionar as imagens difundidas pela Comunicação Social.

"Aparentemente, um dos polícias usou a força pública de forma que poderá constituir infração disciplinar por contrariar as normas sobre os limites ao uso de meios coercivos em vigor na PSP", pode ler-se no comunicado emitido pelo organismo.

Entretanto, a Inspeção-Geral da Adminstração Interna também resolveu abrir um processo disciplinar à intervenção da PSP "para apurar todas as circunstâncias da ocorrência". O referido processo decorre na Unidade Especial de Polícia (UEP), que integra o Corpo de Intervenção da PSP, do qual faz parte o polícia alvo do processo disciplinar.