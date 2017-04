A circulação ferroviária na Linha do Norte entre Pampilhosa e Coimbra B, será restabelecida ainda esta segunda-feira.

“Face à dimensão dos danos provocados na infraestrutura, apenas será possível restabelecer, nesta fase, a circulação ferroviária alternada numa das vias, estimando-se que até ao final do dia de hoje fique reposta a circulação no troço entre Pampilhosa e Coimbra B da Linha do Norte”, informou a Infraestruturas de Portugal (IP) em comunicado.

A linha do Norte estava cortada desde sábado devido ao descarrilamento de um comboio de mercadorias em Adémia, Coimbra.