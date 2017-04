A GNR detetou 840 condutores a circular de forma abusiva pela via do meio e da esquerda, quando a da direia estava livre. Mais de 1900 condutores foram fiscalizados na segunda fase da Operação Via Livre.

Entre as 1.116 contraordenações efetuadas deteteram-se 675 casos de excesso de velocidade, 72 por falta de inspeção periódica obrigatória, 88 por uso de telemóvel enquanto conduziam, 17 por falta ou uso inadequado de cintos de segurança e cadeirinhas para crianças e cinco por excesso de álcool.



A segunda fase da operação Via Livre, começou no dia 27 de março e 02 de abril, envolveu 568 militares e previa ações de fiscalização para combater a circulação abusiva pela via do meio e da esquerda sem que haja trânsito nas vias da direita.

Segundo a GNR, havia já decorrido uma primeira fase desta operação que decorreu de 20 a 26 de março. Neste período, para além das ações de sensibilização realizadas em todo o país, destacam-se as mais de três milhões de pessoas alcançadas através da página da GNR da rede social Facebook.