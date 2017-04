Ao contrário do que tem sido tendência nos últimos anos, de 2014 para 2015 as emissões de gases poluentes aumentaram 7% . Desde 2005 que Portugal tinha vindo a reduzir as suas emissões a um ritmo médio de 3,4% por ano.

A associação ambientalista Zero analisou os números e aponta como causas para a redução verificada até 2014 a crise económica e os investimentos na produção de eletricidade a partir de fontes renováveis. Por outro lado, para este último aumento terá contribuído os meses secos que levaram a uma maior produção de eletricidade nas centrais térmicas a carvão. Entre 2014 e 2015 a produção hídrica diminuiu em 40% e tal foi compensado pela produção de eletricidade principalmente nas centrais a carvão de Sines e Pego.

Portugal está ainda a 10% do objetivo mínimo de redução de emissões para 2030 estabelecido pelo Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020/2030.