Uma explosão de uma caldeira num edifício numa zona industrial a sul de St. Louis, nos EUA, provocou esta segunda-feira três mortos.

Houve outras pessoas que ficaram feridas na sequência desta mesma explosão, sendo que duas em estado crítico, informou o departamento de bombeiros de St. Louis, através da rede social Twitter.

A explosão causou estragos em três edifícios.

Russell & S Broadway- @CFDstlfd confirms three fatalities; #EMS transported two in critical condition; two non-life threatening. Ops ongoing pic.twitter.com/uzhfzzdCFY