Donald Trump quer resolver a questão norte-coreana de uma vez por todas e pôr fim às constantes ameaças de um ataque nuclear, oriundas de Pyongyang, e, para tal, não rejeita a hipótese de poder vir a agir sozinho. Numa entrevista ao “Financial Times”, o presidente norte-americano disse que, apesar de contar com a ajuda da China – a principal aliada do regime de Kim Jong-un – para “resolver a Coreia do Norte”, os EUA estão preparados para atuar sozinhos, caso Pequim “decida não ajudar”.

“A China tem uma enorme influência sobre a Coreia do Norte [e] terá de decidir se nos quer ajudar ou não. Se a China não resolver [o problema da] Coreia do Norte, nós resolveremos”, prometeu Trump, em declarações àquele jornal britânico. Questionado sobre se estaria a propor uma atuação unilateral, o presidente dos EUA, anuiu: “Totalmente”.

As declarações de Trump surgem a poucos dias da visita do presidente da China aos Estados Unidos e, apesar de estar previsto que o comércio seja o prato forte do encontro entre os dois líderes, é previsível que o seu conteúdo seja debatido com Xi Jinping.

Esta não é a primeira vez que o chefe de Estado norte-americano deixa transparecer a sua insatisfação pela atitude de Pequim em relação aos norte-coreanos. Em meados de março, Donald Trump partilhou uma mensagem no Twitter onde acusava os chineses de falta de cooperação. “A Coreia do Norte está a portar-se muito mal. Estão a ‘jogar’ com os Estados Unidos há anos. A China tem feito pouco para ajudar”, publicou naquela rede social.

Enquanto espera pela visita de Jinping ao seu resort em Mar-a-Lago, na Flórida, na próxima quinta-feira, o magnata recebeu hoje, em Washington, o presidente egípcio, Abdul Fattah al-Sisi, com quem já se tinha encontrado durante a campanha presidencial. Muito criticado pela administração Obama, o homem que liderou o golpe de Estado no Egito, em 2013, espera poder voltar a colaborar com os EUA.