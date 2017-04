A tecnologia do vídeo-árbitro vai ser testada nos jogos da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal: o Chaves-Vitória de Guimarães, esta terça-feira, e o Benfica-Estoril, na quarta. Não existirá, todavia, comunicação entre árbitro e vídeo-árbitro: a tecnologia vai ser testada de forma offline.

Segundo revelou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o Conselho de Arbitragem vai aproveitar o jogo em Chaves para testar a tecnologia com João Pinheiro e Jorge Sousa; na Luz, serão Tiago Martins e Hélder Malheiro a fazê-lo. Este será o nono teste do sistema esta época - o primeiro aconteceu no jogo da Supertaça, entre Braga e Benfica -, sendo que todos eles foram "enviados e validados pelo International Board (IFAB)", de acordo com a FPF.

Quanto aos árbitros principais para os dois encontros, também já estão designados: Rui Costa vai apitrar o encontro entre Benfica e Estoril, enquanto Fábio Veríssimo dirige o Chaves-Vitória de Guimarães. Na primeira mão, recorde-se, os vimaranenses bateram os flavienses por 2-0, enquanto as águias foram vencer à Amoreira por 2-1.